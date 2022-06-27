G7 تستهدف وضع سقف لسعر النفط الروسي

من المقرر أن تعلن مجموعة الدول السبع الاقتصادية عن اتفاق لوضع سقف لسعر النفط الروسي، بهدف كبح عائدات موسكو من الطاقة، حسبما أفاد مسؤول أمريكي اليوم الاثنين.

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ووفقا لما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس" فإن القادة يضعون اللمسات الأخيرة على الاتفاق سعيا لتحديد سقف للسعر خلال قمتهم التي تستمر ثلاثة أيام في جبال الألب الألمانية.

ومن المقرر أن يضع وزراء مالية مجموعة السبع خلال الأسابيع والأشهر المقبلة تفاصيل آلية تحديد سقف السعر، بالإضافة إلى تأثيره على الاقتصاد الروسي.

وستلتزم أكبر الاقتصادات أيضا برفع الرسوم الجمركية على الواردات الروسية إلى بلدانها، مع إعلان الولايات المتحدة عن رسوم جديدة على 570 فئة من السلع، فضلا عن استخدام العقوبات لاستهداف سلاسل التوريد الدفاعية الروسية.

وتحدث المسؤول الكبير في الإدارة الأمريكية شريطة عدم الكشف عن هويته لاستعراضه إعلانات منتظرة من قادة مجموعة السبع، حيث من المقرر أن يتشاوروا عبر تقنية الفيديو مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

المصدر: أ ب