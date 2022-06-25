تحذيرات من ارتفاع حاد في سعر مادة غذائية في ألمانيا

حذر الرئيس التنفيذي لشركة "Sdzucker" الألمانية، نيلس بيوركسين، وهي أكبر منتج للسكر والكربوهيدرات الأخرى في أوروبا، من زيادة كبيرة في أسعار السكر.

وقال رئيس الشركة الألمانية في مقابلة مع صحيفة "مانهايمر مورجن" نشرت اليوم السبت، إنه يمكننا ملاحظة هذه الزيادة اليوم، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن تكاليف زراعة البنجر (شمندر) السكري، وكذلك أسعار الطاقة آخذة في الازدياد.

وفي وقت سابق، حذر وزير الأغذية والزراعة الألماني جيم أوزدمير من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ودعا إلى تقديم مساعدات إضافية للأسر ذات الدخل المنخفض.

وقال أوزدمير إن "اسعار المواد الغذائية لم تصل إلى الذروة بعد"، موضحا أن العديد من الشركات المصنعة يتعين عليها الآن إنفاق المزيد من الأموال على الطاقة ما يزيد من حجم التكاليف.

وفي مايو الماضي بلغ حجم التضخم في ألمانيا رقما قياسيا 7.9%، وكانت آخر مرة يتم فيها تسجيل مثل هذا المستوى المرتفع في شتاء 1973-1974، نتيجة ارتفاع حاد في أسعار الطاقة.

المصدر تاس