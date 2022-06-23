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مطار دمشق الدولي يستأنف العمل بعد إصلاح الأضرار الناجمة عن القصف الإسرائيلي

مال وأعمال

مطار دمشق الدولي يستأنف العمل بعد إصلاح الأضرار الناجمة عن القصف الإسرائيلي
AFP
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أعلنت وزارة النقل السورية اليوم الخميس عن عودة مطار دمشق الدولي للخدمة بعد إنهاء أعمال الترميم والإصلاح للأضرار التي تسبب بها القصف الإسرائيلي الأخير.

وأكد وزير النقل المهندس زهير خزيم أنه يمكن لجميع النواقل الجوية برمجة رحلاتها القادمة والمغادرة عبر المطار اعتبارا من اليوم الخميس، مشيرا إلى أن "المطار سيعمل بكل طاقته لخدمة المسافرين والشركات المشغلة وذلك بعد أن تم الانتهاء من إصلاح الأضرار البالغة في مدرجات المطار وتجهيزاته التي نجمت عن العدوان الإسرائيلي الأخير".

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ولفت خزيم إلى "الجهود الكبيرة للكوادر الوطنية التي واصلت العمل ليلا نهارا لإعادة فتح المطار وتشغيله ضمن إجراءات السلامة والأمان".

وفي تصريح مماثل أكدت المديرة العامة لمؤسسة الطيران العربية السورية شفاء النوري أنه سيتم صباح اليوم الخميس استئناف تشغيل الرحلات الجوية عبر مطار دمشق الدولي وسيتم تنفيذ الرحلات وفق مواعيدها المقررة دون أي تعديل.

مطار دمشق الدولي يستأنف العمل بعد إصلاح الأضرار الناجمة عن القصف الإسرائيلي
مطار دمشق الدولي يستأنف العمل بعد إصلاح الأضرار الناجمة عن القصف الإسرائيلي

المصدر: سانا

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