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مصر.. كشف تفاصيل عن موظف أكبر بنك حكومي بعد سرقته 22 مليون جنيه وهروبه للخارج

مال وأعمال

مصر.. كشف تفاصيل عن موظف أكبر بنك حكومي بعد سرقته 22 مليون جنيه وهروبه للخارج
Globallookpress
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كشفت وسائل الإعلام المصرية تفاصيل عن موظف البنك الأهلي الذي استولى على 22 مليون جنيه من أموال المودعين بالبنك وهرب للخارج.

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وأكدت المصادر أن الموظف يعمل بفرع شبرا بالبنك الأهلي، والتحق بالعمل في البنك منذ شهر أكتوبر 2017،  وبحكم منصبة الكبير الذي يسمح له بالاطلاع على بيانات وحسابات العملاء،  تمكن من تحويل مبلغ 22 مليون جنيه من حسابات عملاء البنك الأهلي لبنوك أخرى.

واستطاع موظف البنك الأهلي الهروب خارج البلاد والسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية دون علم المسؤولين بالبنك، قبل أن يحول المبلغ داخل مصر لبنوك أخرى والهروب للخارج.

ويمتلك البنك الأهلي المصري أكبر محفظة لودائع العملاء في مصر، 2.40 تريليون جنيه بنهاية شهر مايو الماضي بزيادة 40 مليار جنيه، ويمتلك أكبر عدد عملاء في مصر.

المصدر: القاهرة 24

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