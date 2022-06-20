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مصر.. مسؤول بأكبر بنك حكومي يسرق مبلغا ضخما ويهرب خارج البلاد

مال وأعمال

مصر.. مسؤول بأكبر بنك حكومي يسرق مبلغا ضخما ويهرب خارج البلاد
Globallookpress
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كشف موقع "القاهرة 24" المصري عن حدوث واقعة سرقة مبالغ ضخمة من البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي والذراع الرئيسية للبنك المركزي في السوق المحلية.

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وبحسب المعلومات فإن أحد الموظفين بالبنك الأهلي المصري، استغل منصبه في معرفة حسابات وبيانات العملاء وسرق نحو 22 مليون جنيه من أرصدة العملاء، وتمكن من الهروب خارج مصر.

وبلغت محفظة الودائع في البنك 2.40 تريليون جنيه بنهاية شهر مايو الماضي بزيادة 40 مليار جنيه في شهرين، وذلك لأول مرة على مستوى الجهاز المصرفي. 

المصدر: القاهرة 24

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