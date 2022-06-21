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قيود ليتوانيا ضد كالينينغراد الروسية تطال النقل البري

مال وأعمال

قيود ليتوانيا ضد كالينينغراد الروسية تطال النقل البري
Sputnik
صورة من الأرشيف - كالينينغراد الروسية
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أشارت سلطات مقاطعة كالينينغراد الروسية إلى أن القيود التي فرضتها ليتوانيا على عبور البضائع من باقي أراضي روسيا إلى كالينينغراد، ستشمل النقل البري بواسطة الشاحنات.

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وأشارت سلطات كالينينغراد إلى أن "القيود المفروضة على عبور البضائع تنطبق أيضا على النقل البري الذي يمر عبر ليتوانيا ولا يمكن نقل هذه الشحنات إلا عن طريق البحر في الوقت الحالي".

وكالينينغراد مقاطعة روسية تحيط بها بولندا وليتوانيا وبحر البلطيق.

وفي وقت سابق أخطرت السكك الحديدية الليتوانية خطوط كالينينغراد للسكك الحديدية بإنهاء عبور عدد من البضائع الروسية الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

من جهته صرح أمين مجلس الأمن الروسي، نيقولاي باتروشيف، بأن رد موسكو على حصار النقل لمنطقة كالينينغراد الروسية سيؤثر على سكان ليتوانيا بشكل مباشر، وأن روسيا سترد على هذه الإجراءات بالشكل المناسب.

المصدر: نوفوستي

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