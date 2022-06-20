برلماني روسي يدعو لحظر المنتجات الليتوانية ردا على حصار كالينينغراد

دعا البرلماني الروسي أوليغ موروزوف لفرض عقوبات على جميع السلع الليتوانية وتعليق إمدادات الطاقة من بيلاروس إلى ليتوانيا، وذلك ردا على محاولة فرض حصار على كالينينغراد الروسية.

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وردا على سؤال حول الحصار الذي فرضته ليتوانيا على كالينينغراد، قال موروزوف، عضو مجلس الدوما عن حزب "روسيا الموحدة" اليوم الاثنين: "حظر العقوبات على جميع السلع الليتوانية! تعليق بشكل مؤقت مرور الطاقة من بيلاروس.

وأشار إلى أنه من الممكن أيضا تعليق الاتفاقيات والعقود القائمة وتجميد الأصول المصرفية لهذه التعاملات التجارية، وأوضح "تجميد جميع الأصول المصرفية الخاصة بهذه المعاملات في البنوك الروسية وفروعها".

وكالينينغراد هي مقاطعة روسية موجود في أوروبا، وتحيط بها بولندا وليتوانيا وبحر البلطيق. وفي وقت سابق أخطرت السكك الحديدية الليتوانية خطوط كالينينغراد للسكك الحديدية بإنهاء عبور عدد من البضائع الروسية الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

وقال حاكم المقاطعة الروسية أنطون عليخانوف، إن مجمع العبارات في منطقة كالينينغراد سيتعامل مع الشحنات الجديدة بسبب تقييد العبور عبر ليتوانيا، مشيرا إلى أن نقل المنتجات النفطية إلى منطقة كالينينغراد عبر ليتوانيا مستمر.

المصدر: نوفوستي