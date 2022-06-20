بعد خسائر فادحة.. كيف بدأت أسعار النفط تعاملات الأسبوع؟

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بنحو طفيف وذلك بعد تراجع حاد تم تسجيله يوم الجمعة الماضية، في ظل توقعات باستمرار تشديد السياسة النقدية حول العالم لوقف تسارع التضخم.

وبحلول الساعة 09:05 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.54% إلى 110.15 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.50% إلى 113.69 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وكانت أسواق النفط قد تراجعت بشكل ملحوظ الأسبوع الماضي، إذ انخفضت عقود الخام الأمريكي بنسبة 6.8% إلى 109.56 دولار للبرميل، وسجلت خسائر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 9.2%.

في حين تراجعت عقود "برنت" بنسبة 5.6% وبلغ الخام عند التسوية 113.12 دولار للبرميل، وهبط المزيج العالمي بنسبة 7.3% في الأسبوع الفائت.

وجاء هبوط الأسبوع الماضي في ظل مخاوف المستثمرين من أن يؤدي رفع معدلات الفائدة بقوة إلى إبطاء النمو الاقتصادي، الأمر الذي قد يؤدي إلى خفض الطلب على الذهب الأسود.

المصدر: RT + بلومبرغ