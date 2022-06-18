مصر.. زيادة مساحات زراعة القطن لمحصول العام الحالي

أفادت صحيفة "المال" بأن المساحات المزروعة بالقطن لمحصول عام 2022 في مصر، ارتفعت منذ بداية موسم الزراعة في مارس الماضي وحتى منتصف يونيو الحالي، لتسجل 326.5 ألف فدان.

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ونقلت عن محمد خضر، رئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن قوله إن "ما تم زراعته حتي الآن يمثل 79% من إجمالي مستهدف محصول القطن لهذا العام والبالغ 412 ألف فدان قطن"، لافتا إلى أن "ما تم زراعته من أقطان لمحصول العام الجاري وحتي 15 يونيو الجاري البالغ 326.5 ألف فدان قطن، يعد قد تجاوز مساحة محصول القطن خلال تلك الفترة من العام الماضي والذي بلغ نحو 233.5 الف فدان قطن".

وأعرب خضر عن توقعاته بأن تتراجع مساحات محصول القطن بنسبة 20% عن المستهدف هذا العام، وذلك علي أثر اتجاه بعض المزارعين لمحاصيل بديلة والأرز والذرة للاستفادة من ارتفاع اسعار الغذاء،

في حين يتوقع أن تسجل إنتاجية القطن لمحصول 2022 نحو 2.7 مليون قنطار زهر القطن مقارنة بـ(1.25مليون قنطار زهر ) إنتاجية عام 2021، بحسب الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن.

تجدر الإشارة إلى أن القطن الزهر هو القطن ببذرته قبل نزع البذرة منه وحلجه، أما القطن الشعر فهو بعد الحلج ونزع البذرة وتحويله لقطن خام يصلح للصناعة او التصدير مباشرةـ فيما يشهد الموسم الحالي زراعة 9 أصناف، بينها جيزة 97، وجيزة 86، وجيزة 94، وجيزة 96، وجيزة 93، وجيزة 92، وجيزة 87 وجيزة 45.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، أن "عمليات زراعة القطن التي بدأت في مارس الماضي مستمرة حتى 20 يونيو من الشهر الحالي"، مشيرا إلى أن "آليات تسويق محصول القطن لعام 2022، ستعلن عقب الانتهاء من زراعته".

وكانت أسعار شراء القطن من المزارعين، قد شهدت قفزة كبيرة العام الماضي ليتجاوز سعره 5000 جنيه مقابل 2100 جنيه سعره في عام 2020، حيث اتجهت الحكومة المصرية إلى تطبيق نظام تسويق القطن بالمزاد العلني لمحصول2021، في كافة المحافظات المنتجة، وسوق بالكامل بنظام المزادات، وكان قد طبق علي 4 محافظات فقط في عام 2020 ضموا محافظتين في وجه قبلي، ومثلهم في وجه بحري، أما عام 2019 فلقد طبق في محافظتين فقط بالوجه القبلي.

المصدر: "المال"