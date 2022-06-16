مصر.. وزارة التموين تعلن التوقعات بشأن رفع سعر رغيف الخبز

أعلن مساعد وزير التموين المصري إبراهيم عشماوي، أن الدولة تتحمل 70 قرشا على كل رغيف خبز يشتريه المواطن يوميا.

إقرأ المزيد

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يرتفع سعر تكلفة رغيف الخبز إلى جنيه، وذلك بسبب الزيادات السعرية التى يشهدها العالم.

وتابع عشماوي، خلال كلمته بمنتدى المصري اليوم الاقتصادي الأول، والذي يعقد تحت عنوان: الاستثمار المؤثر وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية، برعاية رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بأن رغيف العيش يُباع بـ5 قروش، وتكلفته تصل إلى 75 قرشا، وتتحمل الدولة فرق الزيادة السعرية.

وأضاف إبراهيم عشماوي أن المخابز التموينية والتي يصل عددها إلى 30 ألف مخبز، تُنتج 275 مليون رغيف خبز يوميًا، أى أن الدولة تتحمل ما يقرب من 275 مليون جنيه يوميًا فرق الزيادة السعرية.

وأشار إلى أن: التضخم في الأسعار تسبب في قفزة كبيرة في الأسعار للسلع الأساسية للمواطن المصري، موضحا أن طن القمح ارتفع سعره من 238 دولارا للطن، إلى 500 دولار للطن، لافتا إلى أن مصر تستورد 12 مليون طن قمح سنويًا، مما يعني أن فرق الأسعار وصل إلى 1.4 مليار دولار.

واختتم بأن: طن الزيت ارتفع من 750 دولارا للطن، إلى 1700 دولار، وأن الدولة حاولت أن تمتص الزيادات في السلع الأساسية للمواطن.

المصدر: القاهرة 24