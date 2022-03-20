وزير التموين المصري يكشف سبب ارتفاع أسعار الخبز السياحي

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر، علي المصيلحي، أن سعر الخبز السياحي سيعود لأسعاره التي كان يباع بها قبل الأزمة الأوكرانية والعقوبات ضد روسيا.

إقرأ المزيد

وخلال لقاء ببرنامج "الحكاية"، قال علي المصيلحي: "بوعد الناس هرجع سعر الرغيف السياحي لما قبل الحرب الأوكرانية، بعد 48 ساعة، لأنه سيتم عرض القمح والدقيق بالسعر الذي كان موجودا".

وتابع المصيلحي: "سندخل كأحد الممولين مع المطاحن لتحجيم ارتفاع أسعار الخبز الحر، وكل ما نقوم به يتم بشكل قانوني، طبقا لقانون حماية المستهلك الذي يقول إنه في أوقات معينة عندما تكون هناك أزمة معينة في موضع معين يستطيع وزير التموين بالعرض على مجلس الوزراء تسعير سلعة معينة لمدة معينة"، مضيفا: "كل المخابز شغالة بالقمح القديم اللي تم استيراده قبل الأزمة الروسية الأوكرانية، مفيش حبة قمح دخلت مصر بالأسعار الجديدة، ولكن تجار الدقيق قرروا أن يرفعوا أسعار مخزون القمح لديهم بالأسعار العالمية الجديدة".

وشدد وزير التموين والتجارة الداخلية على أنه "من المهم الحفاظ على إنتاجية المزارعين من القمح مع الدولة حتى يمكن ضبط إيقاع إنتاج الخبز سواء المدعم أو غير المدعم في المرحلة القادمة".

كما أشار إلى أنه "لاستقرار البلد ولاستقرار الوضع الغذائي في مصر ولاستقرار القمح كان لابد من تغيير طريقة تسويق القمح ليكون هناك حد أدنى 12 أردبا".

وأوضح علي المصيلحي قائلا: "الدولة وضعت ميزانية بنحو 36 مليار جنيه لشراء القمح المحلي خلال الموسم المقبل، كما أنه جرى إضافة 65 جنيها كحافز لشراء الأردب، ليسجل 885 بدلا من 820 جنيها للأردب، أي 6 آلاف جنيه زيادة في الطن"، مشددا على أن "المخابز ملزمة بوضع سعر رغيف الخبر الحر على المخبز، وأن قرار تسعير الخبز الحر سيكون ملزم للمخابز، ومن يخالف سيغرم بـ2 مليون جنيه".

وأكمل: "من لا يلتزم بالسعر المقترح أو بوزن الخبز السياحي ستوقع عليه الغرامة.. العيش الأبيض الشامي سيباع بالكيلو، أما العيش الفينو سيكون بالعدد مع الالتزام بالوزن".

المصدر: "الوطن"