مصر.. توصيات هامة من وزارة الزراعة لمزارعي القمح

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر، توصيات هامة لمزارعي القمح بسبب الرياح.

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وأوصت الوزارة، مزارعي القمح، بالحذر من ظاهرة الرقاد خلال الفترة الحالية، والتي يكون فيها النبات بوضع أفقي بدلا من العمودي، ما يؤثر على المحصول.

من جانبه، أوضح محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، أنه "في ظل الظروف المناخية الحالية يجب العمل على حماية القمح من الرقاد خاصة مع ما هو متوقع من حدوث هبات مؤقتة من الرياح النشطة خلال أوقات متفرقة من هذا الأسبوع في الفترة من السبت وحتى الخميس المقبل"، لافتا إلى أن "الرقاد يسبب خسارة في إنتاجية المحصول تقدر نسبتها بنحو من 20 إلى 25% في كثير من الحالات، ويعمل الرقاد في محصول القمح على صعوبة حصاد المحصول ويزيد من التكاليف، كما تكون الحبوب الناتجة من نباتات القمح التي رقدت ضامرة وصغيرة، وكذا يكون لون التبن الناتج من تلك النباتات داكنا وليس أبيضا".

وأضاف فهيم: " من بين أسباب الرقاد ما هو وراثي كالصفات الوراثية للصنف، إذ توجد أصناف تميل للرقاد، وهذه صفة وراثية في الصنف نفسه، وخاصة الأصناف البلدية التي ما زال بعض المزارعين يزرعونها..كذلك الزراعة في أحواض بالبدار، بينما الزراعة على مصاطب بالسطارات أو بالنقر تكون أكثر مقاومة..كذلك من بين الأسباب أيضا زيادة الكثافة النباتية في الزراعة وزيادة التسميد الأزوتي، وخاصة اليوريا أو تأخير الدفعة الأخيرة لتكون أثناء الطرد والتزهير وخروج السنابل والري على فترات متباعدة أو الري بعد سقوط الأمطار والري أثناء أو قبل هبوب الرياح".

وشدد رئيس مركز معلومات تغير المناخ على "ضرورة توقف الري خلال اليوم السبت، في كل محافظات الجمهورية"، موضحا أنه "يمكن الري فقط في محافظات قنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد، أما غدا الأحد، فيمكن الري في محافظات الصعيد بداية من سوهاج وحتى أسوان، أما الأثنين فيمكن الري فقط في محافظات دمياط وجنوب الدقهلية والإسماعيلية وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد".

وتابع فهيم: "بداية من الثلاثاء المقبل فيمكن الري في كل المحافظات في الدلتا وشمال الصعيد، ويمنع في محافظات الصعيد بداية من أسيوط وحتى أسوان، أما الأربعاء فيمنع الري في كل المحافظات، وكذلك الخميس، عدا بني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج، مع ضرورة الرش بالكالسيوم بورون بمقدار لتر للفدان للقمح متأخر الزراعة، والرش بسترات البوتاسيوم (1.5 لتر للفدان) للقمح في الطور اللبني وبدايات الطور العجيني".

المصدر: "الوطن"