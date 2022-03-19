انخفاض أسعار الذهب في مصر

انخفضت أسعار الذهب اليوم السبت في مصر، تماشيا من الانخفاض العالمي في الأسعار، التي تتأثر بالأزمة الأوكرانية والعقوبات المفروضة ضد روسيا، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

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وبحسب "المصري اليوم"، فإن ما يتحكم في أسعار الذهب اليوم بمصر خلال الأسبوع الماضي، هو سعر الدولار في السوق الموازية، وقوي العرض والطلب قبل السعر العالمي، لتبلغ أسعار الذهب في مصر كالشكل الآتي:

- سعر غرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر:

بلغ سعر الذهب عيار 24 اليوم نحو 1017 جنيها، في حين يعد نوع "الذهب عيار 24" هو الأكثر انتشارا في دول الخليج عنه في مصر.

- سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر:

بلغ سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم 890 جنيها، إذ يحتل هذا النوع من الذهب المكانة الأولى بالانتشار في مصر.

- سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر:

بلغ سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر 763 جنيها، فيما يحتل الذهب عيار 18 المكانة الثانية في الانتشار في مصر.

المصدر: "المصري اليوم"