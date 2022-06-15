ماذا ينتظر سوق العقارات في روسيا هذا العام؟

تحدث إيغور غورسكي رئيس نقابة سماسرة العقارات في روسيا عن آفاق سوق العقارات الروسية، وخاصة في ظل فرض الدول الغربية عقوبات على موسكو بعد إطلاقها عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.

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وأفاد الخبير العقاري، في تصريحات لـRT على هامش مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، بأنه من المتوقع أن تسجل سوق العقارات في روسيا بحلول شهر ديسمبر المقبل ارتفاعا في الأسعار بنسبة 15% (بالمتوسط).

وأضاف غورسكي، أن هذه الزيادة عادية إذ أن أسعار العقارات في روسيا تصعد بهذه النسبة بشكل سنوي، لافتا إلى أن أسعار العقارات في روسيا كانت تصعد قبل جائحة كورونا بنسبة 5% - 12% بشكل سنوي.

وفيما يتعلق بالعام 2022، أشار إلى أن سوق العقارات الروسية شهدت تراجعا في المبيعات شهري أبريل ومايو من العام الجاري بعد قيام البنك المركزي الروسي برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى 20% في نهاية فبراير الماضي الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الفائدة على القروض العقارية.

ووفقا للخبير العقاري فإن التراجع جاء بعد انتعاش ملحوظ شهدته سوق العقارات في شهر مارس الماضي، وشدد على أن أسعار العقارات في روسيا شهدت خلال العاميين الماضيين زيادة ملحوظة في أسعار العقارات، إذ تم تسجيل زيادة تراوحت بين 25% - 50% في العام الواحد.

وانطلقت اليوم الأربعاء في مدينة سان بطرسبورغ فعاليات وأنشطة منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، وسط مشاركة دول عربية، ومنها مصر التي تشارك في الحدث بصفة ضيف شرف.

وينعقد المنتدى هذا الأسبوع في نسخته الخامسة والعشرين في الفترة من 15 و18 يونيو الجاري، ويجذب الحدث أكثر من 13500 مشارك من 141 منطقة ودولة في العالم. ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صانعي السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم.

المصدر: RT