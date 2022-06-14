الولايات المتحدة تبيع 45 مليون برميل من النفط من الاحتياطي الاستراتيجي

أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية أنها ستطرح على البيع 45 مليون برميل أخرى من النفط من الاحتياطي الاستراتيجي في إطار خطة الرئيس جو بايدن للإفراج عن مليون برميل يوميا من الاحتياطي.

وأشارت وزارة الطاقة الأمريكية في بيان لها إلى أنها تبيع النفط من الاحتياطي الاستراتيجي للمرة الرابعة في أعقاب إعلان بايدن الإفراج عن مليون برميل يوميا خلال 6 أشهر من الاحتياطي، والذي أدلى به في 31 ماري الماضي.

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ويأتي ذلك "ردا على التقلبات العالمية الملموسة في التوريدات".

وكان بايدن قد أعلن في مارس الماضي الإفراج عن كميات من النفط من الاحتياطي الاستراتيجي من أجل خفض أسعار البنزين في الولايات المتحدة التي وصلت إلى مستوى قياسي لها على خلفية العقوبات الغربية ضد روسيا في أعقاب إطلاقها عملية عسكرية في أوكرانيا.

ومن المقرر الإفراج عن 90 مليون برميل من النفط في غضون الفترة من مايو إلى يوليو 2022، والـ 90 مليون برميل الأخرى من أغسطس إلى أكتوبر المقبل.

المصدر: تاس