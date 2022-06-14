تسارع التضخم السنوي في ألمانيا في مايو إلى أقصى حد له منذ شتاء 1974

تسارع التضخم في ألمانيا إلى 7.9% في مايو من 7.4% في الشهر السابق، متجاوزا الرقم القياسي للمرة الثالثة على التوالي، حسب بيانات المركز الفدرالي للإحصاء.

وقال رئيس المركز الفدرالي للإحصاء، جورج ثيل، في تصريح اليوم الثلاثاء: "بلغ التضخم في ألمانيا حدا أقصى للشهر الثالث على التوالي. والسبب الرئيسي لارتفاع التضخم هو استمرار ارتفاع أسعار الطاقة"، مشيرا كذلك إلى تسجيل زيادة في أسعار كثير من السلع الأخرى.

وأضاف أن "آخر مرة تم تسجيل فيها مثل هذا المستوى المرتفع من التضخم كانت في شتاء 1973-1974، عندما ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد نتيجة أزمة النفط".

وأوضح المسؤول الألماني أن الأوضاع حول أوكرانيا تسببت في ارتفاع أسعار الطاقة بشكل خاص، وهذا ما يؤثر بشكل كبير على التضخم.

وأشار إلى أن أسعار الغاز الطبيعي ارتفعت بنسبة 55.2% مقارنة بشهر مايو 2021، وأسعار الوقود بنسبة 41%.

المصدر: تاس