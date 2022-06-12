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إيران تعلن عن تسجيل أرقام قياسية في التجارة الخارجية

مال وأعمال

إيران تعلن عن تسجيل أرقام قياسية في التجارة الخارجية
AP
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أعلنت الحكومة الإيرانية عن تسجيل أرقام قياسية في التجارة الخارجية، لافتة إلى مضاعفة حجم تعاملاتها التجارية خلال 6 أشهر.

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وفي هذا الصدد، أوضح المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، قائلا: "الحكومة تسجل أرقاما قياسية في التجارة الخارجية..ضاعفنا حجم تعاملاتنا التجارية خلال 6 أشهر، وحجم التجارة الخارجية لإيران حقق رقما قياسيا بتجاوزه عتبة 100 مليار دولار"، مشيرا إلى أن "معظم هذا الرقم تحقق في الأشهر التي تولت الحكومة الجديدة زمام الأمور في البلاد".

وتابع: "مضاعفة حجم التجارة مع دول الجوار من خلال تنشيط العلاقات الدبلوماسية من أسباب هذه الطفرة"، مضيفا: "معيشة الشعب تعتبر أولويتنا في وزارة الخارجية، وسياستنا الخارجية أيضا تعطي الأولوية للاقتصاد".

المصدر: RT

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