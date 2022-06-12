 
مباشر

شركة طيران إيرانية تكشف حقيقة احتجاز طائرة تابعة لها في الأرجنتين

أخبار العالم

شركة طيران إيرانية تكشف حقيقة احتجاز طائرة تابعة لها في الأرجنتين
Globallookpress Markus Mainka / Source: picture alliance
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t7tu

كشفت شركة "ماهان" الإيرانية للخطوط الجوية حقيقة الأنباء المتداولة حول احتجاز طائرة تابعة لها في الأرجنتين.

إقرأ المزيد
مادورو بعد لقائه رئيسي: سنعزز تعاوننا العسكري مع إيران وسنرى كيف نواجه العالم الجديد
مادورو بعد لقائه رئيسي: سنعزز تعاوننا العسكري مع إيران وسنرى كيف نواجه العالم الجديد

وبعد أن تداولت وسائل إعلام أجنبية أخبارا مفادها احتجاز طائرة  "بوينغ 747" تابعة لشركة "ماهان" للخطوط الجوية في الأرجنتين، علق مسؤول العلاقات العامة بالشركة "ماهان" قائلا: "تم نقل ملكية هذه الطائرة إلى شركة فنزويلية منذ عام ولم يتم تأجيرها لهذه الشركة".

وأضاف: "مضى عام على بيع هذه الطائرة لشركة فنزويلية، واحتجازها وربطها بطيران "ماهان إيرلاينز" يأتي بأغراض سياسية".

كما تمت الإشارة إلى أن "طاقم الطائرة يرتبطون بعقود مع الخطوط الجوية الفنزويلية، وليس لهم علاقة بخطوط "ماهان" الجوية".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا