متوسط أسعار الوقود في الولايات المتحدة يصل إلى مستوى قياسي

وصل متوسط سعر غالون البنزين على مستوى الولايات المتحدة، اليوم السبت، إلى مستوى قياسي جديد، حيث تجاوز للمرة الأولى الـ5 دولارات، وفق ما أفادت به وكالة "أسوشيتد برس".

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وأوضح نادي السيارات الأمريكي "إيه إيه إيه" أن "متوسط السعر اليوم السبت بلغ 5.00 دولارات"، حيث "يدفع سائقو السيارات في بعض أجزاء البلاد، وخاصة كاليفورنيا، أموالا أكثر من ذلك بكثير".

وقفز متوسط السعر الوطني 19 سنتا في الأسبوع الماضي فقط، مرتفعا 1.93 دولار عن هذا الوقت من العام الماضي.

وبحسب "أسوشيتد برس"، فإن هناك عدة أسباب لارتفاع أسعار البنزين، بينها أن "الأمريكيين عادة ما يقودون سياراتهم بشكل أكثر بدءا من يوم الذكرى، لذلك يرتفع الطلب"، وأن "أسعار النفط العالمية آخذة في الارتفاع"، بالإضافة إلى "العقوبات المفروضة على روسيا، المنتج الرئيسي للنفط"، كما أن "هناك قيودا على طاقة التكرير في الولايات المتحدة لأن بعض المصافي أغلقت أثناء الجائحة".

وأشارت الوكالة إلى أن "زيادة أسعار وقود السيارات تستنزف أكثر أموال الأمريكيين الذين يواجهون أعلى معدل تضخم منذ 40 عاما"، إذ أن "كاليفورنيا لديها أعلى متوسط سعر عند 6.43 دولار وأدنى متوسط فهو في ولاية ميسيسيبي عند 4.52 دولار"، وفقا لنادي السيارات الأمريكي.

المصدر: "أسوشيتد برس"