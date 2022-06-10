بايدن يتحدث عن "ضريبة بوتين" على البنزين في الولايات المتحدة

حمل الرئيس الأمريكي جو بايدن روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين المسؤولية عن ارتفاع مستوى التضخم وأسعار البنزين والمواد الغذائية في الولايات المتحدة.

وقال بايدن في كلمة له بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، حيث تعقد قمة الأمريكتين يوم الجمعة: "لم من قبل أي شيء مثل ضريبة بوتين على المواد الغذائية والبنزين".

واعتبر بايدن أن "زيادة الأسعار التي تسبب بها بوتين ضربتنا والعالم كله في مايو. والأسعار المرتفعة للبنزين في محطات التعبئة وللمواد الغذائية تمثل نحو النصف من نسبة الزيادة الشهرية".

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وأضاف أن "سعر البنزين ارتفع بدولارين مقابل الغالون في الكثير من المناطق منذ أن بدأت القوات الروسية بتهديد أوكرانيا".

وتابع الرئيس الأمريكي: "بينما نواصل العمل على حماية الديمقراطية في أوكرانيا، ينبغي علينا أن نعمل أكثر وبشكل أسرع لخفض الأسعار هنا، في الولايات المتحدة".

يذكر أن التضخم في مايو الماضي وصل في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي منذ ديسمبر عام 1981، وبلغ 8.6%، فيما كان عند 8.3% في الشهر الذي سبقه.

وعزت السلطات الأمريكية ارتفاع الأسعار إلى تداعيات النزاع في أوكرانيا، واعترفت كذلك بتأثير العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي.

المصدر: نوفوستي