بيانات التضخم في الولايات المتحدة تفوق التوقعات

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الجمعة، أن التضخم تسارع في الولايات المتحدة في مايو الماضي إلى مستوى 8.6%، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 1981.

ووفقا لبيانات وزارة العمل في الولايات المتحدة، فقد ارتفعت أسعار المستهلك (مؤشر CPI) في الولايات المتحدة بنسبة 8.6% في مايو 2022 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

ويعد هذا المستوى الأعلى منذ ديسمبر 1981، وكان المؤشر قد سجل 8.3% في أبريل الماضي.

وجاءت بيانات التضخم مرتفعة وأعلى من توقعات الخبراء، لتؤكد صعوبة الموقف الاقتصادي الذي تواجهه الولايات المتحدة.

وكان محللون استطلعت وكالة "بلومبرغ" آراءهم توقعوا ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 8.3% في المتوسط.

المصدر: إنترفاكس