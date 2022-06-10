المركزي الروسي يعيد مستوى سعر الفائدة الرئيسي إلى مستواه قبل فرض العقوبات الغربية

قرر البنك المركزي الروسي، خلال اجتماع مجلس إدارته اليوم الجمعة، خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 1.5% إلى 9.5% سنويا.

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وبذلك يكون المركزي الروسي قد أعاد مستوى سعر الفائدة الرئيسي إلى المستوى الذي كان في فبراير الماضي قبل تطبيق العقوبات الغربية.

وجاء في بيان صدر عن المركزي الروسي عقب الاجتماع: "في 10 يونيو 2022 قرر مجلس إدارة بنك روسيا (المركزي الروسي) خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 150 نقطة أساس إلى 9.5% سنويا".

وقال البيان إن "الأوضاع الخارجية للاقتصاد الروسي ما زالت صعبة وتحد بشكل كبير من النشاط الاقتصادي. وفي الوقت نفسه يتباطأ التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع كما تراجع النشاط الاقتصادي بشكل أقل مما توقعه البنك المركزي الروسي في أبريل 2022".

وفيما يتعلق بمعدلات التضخم في روسيا، قال المركزي إن "انخفاض معدل التضخم العام يعود لتراجع أسعار مجموعة صغيرة من السلع والخدمات بعد ارتفاعها الحاد في مارس".

كذلك أشار البنك المركزي إلى أنه سيقوم بتقييم جدوى خفض الفائدة في الاجتماعات المقبلة.

وجاء قرار المركزي متوافقا مع توقعات المحللين، الذين توقعوا أن يقلص المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى 9% - 9.5% على خلفية تباطؤ التضخم في البلاد وصعود الروبل أمام الدولار واليورو.

وفيما يلي أبرز النقاط التي أشار إليها المركزي خلال اجتماعه:

- المركزي خفض توقعاته للتضخم للعام 2022 إلى 14% - 17%، في السابق التوقعات كانت 18% - 23%.

- المركزي يتوقع التضخم في العام 2023 عند مستوى 5% - 7%، على أن يبلغ 4% في العام 2024.

- المركزي يتوقع أن يكون متوسط ​​سعر الفائدة الرئيسي في العام 2022 في حدود 10.8% - 11.4%، وفي العام 2023 في نطاق 7% - 9%، وفي العام 2024 بين 6% و7%.

وفي نهاية فبراير الماضي، رفع البنك المركزي الروسي بشكل مفاجئ سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 10.5 نقطة مئوية دفعة واحدة إلى 20% سنويا، وذلك على خلفية العقوبات الغربية وتقلبات سوق العملات.

وعقب ذلك ومع استقرار الوضع المالي والاقتصادي في روسيا، بدأ المركزي بتقليص سعر الفائدة السنوي بشكل تدريجي ليصل اليوم إلى مستوى 9.5%.

وعقب قرار المركزي الروسي صعدت العملة الروسية وسجلت مستوى دون 58 روبلا للدولار للمرة الأولى في نحو 3 أسابيع.

وبحلول الساعة 13:40 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 2.28 روبل (الروبل = 100 كوبيك) إلى 57.07 روبل، فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 3.14 روبل إلى 60.14 روبل.

المصدر: RT + نوفوستي