الروبل يعزز مواقعه قبل اجتماع حاسم للمركزي الروسي

يعقد مجلس إدارة البنك المركزي الروسي اليوم اجتماعا لبحث السياسة النقدية للبلاد، ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه العملة الروسية الارتفاع أمام الدولار واليورو.

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وبحلول الساعة 10:28 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 71 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 58.60 روبل، فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 1.34 روبل إلى 61.95 روبل.

ويبحث مجلس إدارة البنك المركزي الروسي اليوم الجمعة السياسة النقدية للبلاد، وسط توقعات بأن يقرر المركزي خفض سعر الفائدة الرئيسي.

ويتفق الخبراء على أن المركزي الروسي سيخفض سعر الفائدة الروسي في ظل ارتفاع الروبل، ولاسيما بعد صعود العملة الروسية اليوم، لكن الخبراء يختلفون حول نسبة الخفض، حيث يتوقع بعض الخبراء تقليصا بنسبة 2%، فيما يشير آخرون إلى 1%.

وكان المركزي الروسي قد فاجأ الأسواق في اجتماع طارئ عقده في 26 مايو الماضي، حيث قرر خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 3% دفعة واحدة إلى 11% سنويا.

المصدر: RT