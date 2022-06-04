تقرير يكشف حصة الجهات الحكومية من الأسهم السعودية

كشفت صحيفة "الاقتصادية" عن حصة الجهات الحكومية، أكبر الملاك في سوق الأسهم السعودية، من الأسهم بالمملكة.

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وفي تقرير استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول" رصدته وحدة التقارير فيها، أشارت "الاقتصادية" إلى أن "حصة الجهات الحكومية "أكبر الملاك في سوق الأسهم السعودية" ارتفعت بنهاية مايو الماضي لتبلغ 78.03% (9.66 تريليون ريال) من السوق، مقابل 76.34% (9.52 تريليون ريال) بنهاية أبريل السابق له".

وأوضح تقرير الصحيفة أن "قيمة الملكية للجهات الحكومية بنهاية مايو تعد هي الأعلى تاريخيا، مستفيدة من تسجيل سهم "أرامكو" السعودية مستويات تاريخية، واستحواذ صندوق الاستثمارات على حصة في شركة المملكة القابضة، بينما حصة الجهات الحكومية هي الأعلى منذ مارس 2021 عندما كانت 79.01%".

وبحسب "الاقتصادية"، فإن "شهر مايو شهد شراء صندوق الاستثمارات العامة حصة تبلغ 16.87% في شركة المملكة القابضة بقيمة 5.68 مليار ريال، فيما سجل سهم أرامكو السعودية أعلى مستويات تاريخيا عند 43.35 ريال "بعد أسهم المنحة"، ما رفع قيمتها السوقية إلى 9.54 تريليون ريال حينها قبل تراجعها لاحقا".

وفيما يخص الاستثمار الأجنبي، ذكرت "الاقتصادية" في تقريرها أن "مشتريات الأجانب قفزت خلال خمسة أشهر من العام الجاري 214%، لتبلغ 35.2 مليار ريال مقابل 11.2 مليار ريال في الفترة نفسها من 2021"، لافتة إلى أن "مشتريات الأجانب خلال الفترة تفوق تدفقاتهم للعام الماضي كاملا البالغة 25.5 مليار ريال، ما يعكس نظرة الأجانب الإيجابية إلى السوق وجاذبيتها لهم، في ظل النمو القوي للاقتصاد السعودي في 2021 وتعافيه من كورونا، ذلك إلى جانب توقعات بنمو قوي في 2022 وتحول الميزانية إلى تسجيل فوائض، إضافة إلى الإنفاق الحكومي الضخم ضمن رؤية 2030 وبرنامج شريك الذي تستفيد منهما شركات السوق".

وأضاف التقرير أنه "خلال 42 شهرا، منذ ديسمبر 2018، واصل المستثمرون الأجانب تسجيل مشتريات صافية في الأسهم السعودية، فيما عدا شهرين فقط هما مارس 2020، بالتزامن مع ذروة جائحة كورونا، وديسمبر 2020، فيما بلغت مشترياتهم منذ مطلع 2019 نحو 163.6 مليار ريال، بنمو 305.6%".

وبين تقرير "الاقتصادية" أن "قيمة الاستثمارات الأجنبية في الأسهم السعودية بلغت بنهاية مايو الماضي 387.1 مليار ريال، مشكلة 3.13% من قيمة السوق البالغة نحو 12.34 تريليون ريال بنهاية الفترة ذاتها، بينما سجل الأجانب صافي شراء بنحو 2.2 مليار ريال بالتزامن مع تراجع مؤشر السوق 5.9% خلال مايو الماضي".

المصدر: "الاقتصادية"