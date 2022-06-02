انخفاض أسعار النفط بعد تسريبات سعودية

تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد أن أفادت مصادر في السعودية، أحد أبرز منتجي النفط في العالم، بأنها على استعداد لزيادة إنتاجها النفطي في حال تراجع إنتاج روسيا بسبب العقوبات.

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وبحلول الساعة 10:23 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 2.05% إلى 112.90 دولار للبرميل.

فيما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.92% إلى 114.06 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أمس الأربعاء نقلا عن مصادر، أن السعودية مستعدة لزيادة إنتاج النفط إذا انخفض الإنتاج في روسيا بسبب العقوبات التي يفرضها الغرب على موسكو.

المصدر: RT + بلومبرغ