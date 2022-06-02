روسيا تفرض قيودا على تصدير مكونات لإنتاج الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات

أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الخميس، عن فرض قيود على تصدير الغازات اللازمة لإنتاج الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات.

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وجاء ذلك بحسب بيان صدر عن الحكومة الروسية، ووفقا للبيان فإنه سيتم تنفيذ عمليات التسليم الخاصة بهذا النوع من السلع فقط بقرار مباشر من الحكومة الروسية.

وأشار مجلس الوزراء الروسي إلى أن القيود تأتي ردا على الحظر المفروض على تزويد روسيا بأشباه الموصلات اللازمة لإنتاج الرقائق الدقيقة.

وتستخدم الغازات الخاملة، النيون والأرجون والهيليوم، في إنتاج أشباه الموصلات، ووفقا لبيانات فإنه يتم توفير 30% من الاستهلاك العالمي للنيون من قبل روسيا، والآن لن يكون تصديرها متاحا إلا بقرار من الحكومة الروسية.

وفي وقت سابق، حظرت تايوان تصدير الرقائق إلى روسيا وبيلاروس، التي يزيد ترددها عن 25 ميغاهرتز.

المصدر: RT + نوفوستي