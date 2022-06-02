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بايدن لا يتوقع انخفاض أسعار البنزين قريبا

مال وأعمال

بايدن لا يتوقع انخفاض أسعار البنزين قريبا
AP Susan Walsh
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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الإدارة الأمريكية لن تتمكن على الأرجح ضمان انخفاض أسعار البنزين والمواد الغذائية في البلاد في وقت قريب.

وقال بايدن للصحفيين، يوم الأربعاء: "الآن تجري أحداث كثيرة، ولكن من غير المرجح أن نتمكن من انخفاض سعر البنزين فورا في وقت قريب".

وأضاف أن ذلك يخص أسعار المواد الغذائية أيضا.

وتابع: "وهناك ما نستطيع القيام به. وأنا سأتحدث عن ذلك غدا. والآن أنا سأتوقف".

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وقال الرئيس الأمريكي: "لا نستطيع اتخاذ أي خطوات فورية أعرفها لخفض أسعار البنزين إلى 3 دولارات مقابل الغالون. ولا نستطيع القيام بذلك مع أسعار المواد الغذائية"، ومع ذلك بإمكان السلطات الأمريكية "التعويض عن ذلك" من خلال خفض نفقات أخرى.

وأشار إلى أن تلك الخطوات قد تكون متعلقة بزيادة الضرائب على الشركات وأغنى المواطنين.

واعتبر بايدن أن أحد عوامل ارتفاع أسعار الغذاء والوقود في الولايات المتحدة هو العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: تاس

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