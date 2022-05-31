صحيفة: بريطانيا والاتحاد الأوروبي يتفقان على حظر تأمين السفن الناقلة للنفط الروسي

أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية نقلا عن مصادرها، بأن بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفقا على حظر تأمين السفن التي تنقل النفط الروسي.

وتشير المصادر إلى أن هذا القرار المنسق سيغلق سوق التأمين "لويدز" في لندن، ما سيحد من قدرات روسيا على تصدير النفط الخام.

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وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قد أفادت في وقت سابق بأن الاتحاد الأوروبي يخطط لحظر تأمين السفن المستخدمة لنقل النفط الروسي في غضون نصف العام، وذلك في إطار العقوبات الغربية ضد روسيا، التي يتم فرضها على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إقرار الاتحاد الأوروبي الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا، والتي تتضمن حظر استيراد النفط الروسي عبر التوريدات البحرية، ما يشكل نحو ثلثي من إجمالي الصادرات الروسية.

المصدر: فاينانشال تايمز