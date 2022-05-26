خبير يكشف عن "نقطة ضعف" تشبه "كعب آخيل" لقطاع النفط الروسي

أشار خبير اقتصادي إلى أن روسيا لم تشعر حتى الآن بتأثير العقوبات الغربية ضد قطاع النفط والغاز لها، لكن هناك "نقطة ضعف" مثل "كعب آخيل" قد تغير الوضع، حسب قوله.

ولفت المحلل في مجموعة "فينام" المالية ألكسندر بوتافين في حديث لوكالة "برايم"، إلى أن الحزمة الجديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا تتضمن حظرا على نقل النفط الروسي والمساعدة فيه، بما في ذلك في مجال التأمين.

وأوضح أن هذا يعني الحظر المباشر أو غير المباشر على الدعم الفني والوساطة وأي خدمات أخرى، بما في ذلك خدمات التأمين.

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وحتى الآن يتم عقد 95% من عقود التأمين لناقلات النفط عبر المجموعة الدولية لأندية الحماية والتعويض، وهي خاضعة للتشريعات الأوروبية، ما قد يوجه ضربة قوية إلى مواقع روسيا في سوق النفط والغاز.

وقال المحلل إن "مثل هذا الوضع قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار المحروقات لأن القيود الجديدة ستؤدي إلى الإخلال في توريدات المواد الهيدروكربونية من روسيا حول العالم".

واعتبر أن ما قد يساعد في تفادي ذلك هو شركات التأمين المحلية والضمانات الحكومية لتغطية المخاطر المحتملة.

المصدر: نوفوستي