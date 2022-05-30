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السيسي: الأزمة الأوكرانية الروسية ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي وتهدد الأمن الغذائي

بولندا تحرم أوكرانيا من "ميزة" في مجال الطاقة

مال وأعمال

بولندا تحرم أوكرانيا من
Globallookpress
صورة تعبيرية
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أفادت وزيرة المناخ والبيئة في بولندا آنا موسكفا، بأن بلادها أوقفت إمدادات الوقود المجانية إلى أوكرانيا، والآن تقدم بولندا بتزويد أوكرانيا بالوقود على أساس الدفع.

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وقالت الوزيرة في مقابلة مع مجلة BiznesAlert اليوم الاثنين: "في بداية (العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا) قدمنا ​​الوقود مجانا لأوكرانيا، والآن هذه شحنات تجارية".

وشددت الوزيرة على أن بولندا تقوم بعمليات تسليم صادرات منتظمة إلى أوكرانيا، ولكن مع مراعاة أولوية السوق البولندية.

وأوضحت المسؤولة: "شركات الوقود في أوكرانيا تتكيف. شحناتنا هي استجابة للأزمة، لكن هذا القطاع منظم جيدا، لذلك هناك إمكانات سوقية هناك".

المصدر: نوفوستي

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