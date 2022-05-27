آلية تتيح لروسيا السداد بالروبل وتجاوز "التخلف عن السداد"

ذكر موقع "أر بي كا" الاقتصادي أن إصدار سندات تتيح السداد بالعملة الروسية يفسح المجال لروسيا تجنب التخلف عن السداد، وذلك بعد أن ألغت واشنطن ترخيصا لموسكو لخدمة الدين العام بالدولار.

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وأشار الموقع إلى أن إصدارات السندات الروسية تتضمن بندا "السداد بعملة أخرى"، الأمر الذي سيسمح للسلطات الروسية السداد بالروبل، دون إعلان تخلفها عن السداد.

ووفقا لتقرير الموقع فإن البند عن السداد بعملات بديلة موجود في السندات المالية الروسية الصادرة منذ العام 2018، لذلك هناك إمكانية قانونية للدفع بالروبل في ظل العقوبات.

وفي وقت سابق أكد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، أن حياة المواطن الروسي لن تتأثر بأي شكل من الأشكال في حال حدوث تخلف فني عن سداد ديون الحكومة الروسية بسبب الإجراءات الأمريكية.

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أنها لن تمدد الإعفاء من العقوبات الذي سمح لروسيا بسداد مدفوعات الديون السيادية للأمريكيين، وهي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع.

المصدر: نوفوستي