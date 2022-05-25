بيسكوف: الروبل القوي على طاولة اجتماعات بوتين مع الحكومة

أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأن موضوع الروبل القوي يطرح في اجتماعات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الحكومة.

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وأشار إلى أن الحكومة الروسية تولي اهتماما خاصا لمسألة الروبل القوي، حيث يتم العمل على ضمان استقرار الاقتصاد الكلي.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الأربعاء: "موضوع الروبل القوي يظهر باستمرار في الاجتماعات الخاصة بالقضايا الاقتصادية، والتي يعقدها الرئيس بوتين بشكل أسبوعي. هذا بالطبع سبب لاهتمام خاص من قبل الحكومة الروسية، التي تعمل على ضمان استقرار الاقتصاد الكلي".

وتواصل العملة الروسية الارتفاع أمام العملتين الأمريكية والأوروبية، وجرى تداول اليورو، اليوم الأربعاء، دون مستوى 58 روبلا، كذلك تم تداول الدولار دون مستوى 56 روبلا، وذلك للمرة الأولى في نحو 7 سنوات.

المصدر: نوفوستي