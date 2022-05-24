 
مباشر

بوتين يوقع مرسوما يخفف الضوابط المفروضة على المصدرين

مال وأعمال

بوتين يوقع مرسوما يخفف الضوابط المفروضة على المصدرين
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t3ak

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يقضي بتخفيض حصة البيع الإلزامي لعائدات النقد الأجنبي للمصدرين من 80% إلى 50%، وتم نشر الوثيقة على البوابة الروسية للمعلومات القانونية.

إقرأ المزيد
المالية الروسية تعلن قرارا سيؤثر على سعر صرف العملات
المالية الروسية تعلن قرارا سيؤثر على سعر صرف العملات

وأمس الاثنين، أدخلت وزارة المالية الروسية تعديلات على ضوابط مفروضة على المصدرين في روسيا، إذ تم خفض المبلغ من عائدات التصدير، الذي يتوجب عليهم بيعه في بورصة موسكو.

وأفادت وزارة المالية الروسية، في بيان، بأن شرط البيع الإلزامي لعائدات النقد الأجنبي للمصدرين قد انخفض إلى 50% من 80%.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الروسية عن مجموعة من الإجراءات لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في روسيا، ومن أبرز الإجراءات إلزام المصدرين في روسيا ببيع 80% من عائدات النقد الأجنبي في بورصة موسكو.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا