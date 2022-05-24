بوتين يوقع مرسوما يخفف الضوابط المفروضة على المصدرين

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يقضي بتخفيض حصة البيع الإلزامي لعائدات النقد الأجنبي للمصدرين من 80% إلى 50%، وتم نشر الوثيقة على البوابة الروسية للمعلومات القانونية.

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وأمس الاثنين، أدخلت وزارة المالية الروسية تعديلات على ضوابط مفروضة على المصدرين في روسيا، إذ تم خفض المبلغ من عائدات التصدير، الذي يتوجب عليهم بيعه في بورصة موسكو.

وأفادت وزارة المالية الروسية، في بيان، بأن شرط البيع الإلزامي لعائدات النقد الأجنبي للمصدرين قد انخفض إلى 50% من 80%.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الروسية عن مجموعة من الإجراءات لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في روسيا، ومن أبرز الإجراءات إلزام المصدرين في روسيا ببيع 80% من عائدات النقد الأجنبي في بورصة موسكو.

المصدر: تاس