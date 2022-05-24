المالية الروسية تعلن قرارا سيؤثر على سعر صرف العملات

أدخلت وزارة المالية الروسية، أمس الاثنين، تعديلات على ضوابط مفروضة على المصدرين في روسيا، إذ تم خفض المبلغ من عائدات التصدير الذي يتوجب عليهم بيعه في بورصة موسكو.

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وأفادت وزارة المالية الروسية، في بيان، بأن شرط البيع الإلزامي لعائدات النقد الأجنبي للمصدرين قد انخفض إلى 50% من 80%.

وأشارت الوزارة، إلى أن القرار اتخذ في ظل استقرار سعر صرف الروبل الروسي وتحقيق مستوى كاف من السيولة بالعملة الأجنبية في سوق الصرف المحلية.

وفي مطلع شهر مارس الماضي أعلنت السلطات الروسية عن مجموعة من الإجراءات لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في روسيا، ومن أبرز الإجراءات إلزام المصدرين في روسيا بيع 80% من عائدات النقد الأجنبي في بورصة موسكو.

المصدر: تاس