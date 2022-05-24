بلغاريا تعلن نيتها بحث مسألة دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل مع المفوضية الأوروبية

أعلن وزير الطاقة البلغاري، ألكسندار نيكولوف أنه ينوي بحث مسألة دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل مع المفوضية الأوروبية.

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وقال في حديث مع قناة "bTV": "على مستوى المفوضية الأوروبية سنطرح السؤال (حول دفع ثمن الغاز الروسي). ويجب أن يكون مستوى التضامن والوحدة فيما يخص هذه المسألة عاليا. وإذا كانت هناك استثناءات فسندرسها وسنقيم تأثيرها على النظام كله. حاليا قالت المفوضية الأوروبية بوضوح إن دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل هو انتهاك للعقوبات".

كما أشار الوزير إلى أن المعلومات حول دفع ثمن الغاز ليست كافية ولذلك تنتظر بلاده توضيحات إضافية من بروكسل، مضيفا أنه من المتوقع أيضا إجراء لقاء على مستوى المفوضية الأوروبية حول شراء الغاز الجماعي.

وردا على سؤال صحفي أفاد نيكولوف بأن بلغاريا لا تجري حاليا أي مفاوضات مع شركة "غازبروم" حول توريد الغاز. ودقق: "في الوقت الذي تكون فيه الدولة في حالة حرب ومن الواضح أنها المعتدي، ويتم استخدام الشركة المعنية (شركة غازبروم) كأداة سياسية لإحداث ضغوط في النظام، وفي الجزء التجاري، وهو أمر غير سار، يكون شريكا غير متوقع، لا أعتقد أنه توجد هناك أسس للتعليق على موضوع المفاوضات الإضافية".

وترفض بلغاريا دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل.

وأفادت شركة "غازبروم" في 27 أبريل الماضي بأنها أوقفت إمدادات الغاز لشركة "بلغارغاز" البولغارية بسبب عدم دفعها ثمن الغاز الروسي في المواعيد المحددة.

المصدر: تاس