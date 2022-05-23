ألمانيا مستعدة لدعم الحظر على النفط الروسي حتى بدون هنغاريا

أكد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، أن بلاده مستعدة لدعم الحظر المفروض على النفط الروسي في الاتحاد الأوروبي دون مشاركة هنغاريا، لكن الاقتراح يجب أن تقدمه المفوضية الأوروبية.

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وقال الوزير الألماني في حديث لراديو "دويتشلاند فونك"، اليوم الاثنين: "إذا قال رئيس المفوضية الأوروبية، فسنقوم بذلك الآن كجزء من 26 دولة (من الاتحاد الأوروبي) بدون هنغاريا، لكنني لم أسمع ذلك من الاتحاد الأوروبي حتى الآن".

وأشار الوزير الألماني إلى أن المفوضية الأوروبية أخذت زمام المبادرة في المفاوضات.

وقال: "تم معارضة الحظر النفطي من قبل المجر. نحن في ألمانيا نعتقد أن لكل دولة متطلباتها الخاصة، وهي مختلفة تماما في الاتحاد الأوروبي بين المجر والبرتغال هناك اعتماد مختلف (على ورادات الطاقة) أدرك عندما تقول الدول: لسنا مستعدين بعد، نحتاج إلى مزيد من الوقت، وفترة انتقالية أطول لنصبح مستقلين عن النفط (من روسيا)".

وأضاف الوزير الألماني: "أظن أن الطريق سيكون كما يحدث دائما في أوروبا، ستحصل بعض الدول على حقوق خاصة وسيتم التوصل إلى اتفاق"، معربا عن خيبة أمله من عدم توصل الاتحاد الأوروبي إلى توافق حول حظر النفط الروسي.

المصدر: نوفوستي