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رئيس وزراء هنغاريا: العقوبات الأوروبية على روسيا حبر على ورق!

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رئيس وزراء هنغاريا: العقوبات الأوروبية على روسيا حبر على ورق!
Globallookpress
رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان
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اعتبر رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان أن العقوبات الأوروبية على روسيا تبدو مروعة فقط على الورق، أما على أرض الواقع فمن غير المرجح أن تجبر موسكو على تغيير سياستها تجاه كييف.

وقال أوربان في كلمة ألقاها في البرلمان الهنغاري بعد انتخابه رئيسا للوزراء لـ4 سنوات أخرى بأغلبية ساحقة: "الاتحاد الأوروبي ليس لديه أي وسيلة اليوم للتعامل مع الصراع على أراضي دولة مجاورة، لكن قادة الاتحاد مقتنعون بأن العقوبات يمكنها أن تركع روسيا على ركبتيها".

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وأضاف: "لكن هذا الأمر ممكن على الورق فقط".

وتابع: "على الرغم من تشكيكنا في هذه العقوبات، إلا أننا لن نقف في طريق تطبيقها طالما أنها لا تضر بأمننا، بما في ذلك على صعيد الطاقة".

 

المصدر: "تاس" 

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