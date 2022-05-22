الليرة اللبنانية تتراجع بشكل كبير أمام الدولار وتلامس أدنى قاع وصلته

تستمر الليرة اللبنانية في الهبوط أمام الدولار في السوق السوداء الموازية، بعد صدور نتائج الانتخابات النيابية، لتقترب من الرقم القياسي الذي حققته في وقت سابق.

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وشهد لبنان، اليوم الأحد، ارتفاعا كبيرا في سعر صرف الدولار بالسوق الموازية، حيث تراجعت قيمة الليرة اللبنانية أمام دولار في السوق الموازية بشكل كبير جدا، إذ أنه وبحسب المواقع وتطبيقات الهواتف المحمولة لتتبع سعر السوق السوداء، تراوح سعر الدولار الواحد بين 32350 و32450 ليرة لبنانية.

وكان سعر صرف الدولار سجل في يناير الماضي ارتفاعا قياسيا، بلغ 33500 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد، بينما سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية مثبت منذ العام 1997 عند 1507 ليرات للدولار.

هذا وتراجعت القيمة السوقية للعملة الوطنية بأكثر من 95% في غضون عامين من الأزمة الاقتصادية اللبنانية، التي وصفها البنك الدولي بأنها إحدى أشد 10 أزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن الـ19.

المصدر: RT