مصر تحذر من خطر كبير.. وتكشف عن خطتها بعد الأزمة الروسية الأوكرانية

أكد وزير الزراعة المصري السيد القصير، أن قطاعات الزراعة في الدول الإفريقية تواجه العديد من الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا والتغيرات المناخية العالمية والأزمة الروسية الأوكرانية.

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وأوضح أن هذه الأزمات أظهرت أهمية الحرص علي زيادة إنتاج الغذاء محليا نظرا لارتفاع أسعاره العالمية من جهة ولان الدول الكبري المصدرة للغذاء تضع قيودا علي إمداداتها الغذائية للدول المستوردة من جهة اخري.

وأشار في الاجتماع الافتراضي لوزراء الزراعة والمالية الأفارقة للتباحث بشأن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية علي القارة الإفريقية، إلى أن الدول الإفريقية تمتلك موارد طبيعية ضخمة حيث أن القارة الافريقية لديها حوالي 930 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة، وأن عدد سكان القارة يبلغ حوالي 1.3 بليون نسمة معظمهم (حوالي 60%) من الشباب.

وتابع: "رغم ذلك فإنه لا يستغل من هذه الأراضي الصالحة للزراعة إلا حوالي نصفها فقط، حيث تبلغ الفجوة الغذائية بالدول الإفريقية حوالي 50 مليار دولار سنويا، وهناك حوالي 280 مليون شخص إفريقي يعانون من نقص الغذاء وسوء التغذية".

وقال إن مصر لديها استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030 والأهداف الأممية للتنمية المستدامة والتي تتضمن العديد من البرامج والمشروعات القومية والآليات التي تستهدف تحقيق معدل نمو زراعي احتوائي ومستمر ومتسارع ليصل إلي حوالي 4,5 % سنويا وتحقيق درجة أعلا من الأمن الغذائي وزيادة القدرة التنافسية والصادرات الزراعية وتوفير فرص عمل منتجة وخاصة للمرأة والشباب في قطاع الزراعة والقطاعات المرتبطة به وتحسين دخول ومستوي معيشة السكان الزراعيين والريفيين.

المصدر: RT