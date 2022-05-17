شركة "إيني" الإيطالية تعلن فتح حسابات باليورو والروبل لدفع ثمن الغاز الروسي

أعلنت شركة "إيني" الإيطالية للطاقة أنها قررت فتح حساب باليورو وآخر بالروبل لدى مصرف "غازبروم بنك" لتسديد مدفوعاتها لقاء إمدادات الغاز الروسي المستحقة، وذلك امتثالا لطلب موسكو.

وأفادت الشركة العملاقة في بيان أن "واجب التسديد لا يمكن القيام به من خلال تحويل باليورو والآلية الجديدة تفترض ألا تكون تتعارض مع العقوبات التي فرضتها المفوضية الأوروبية على موسكو".

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وطالبت موسكو العملاء من "دول غير صديقة" بينها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بدفع ثمن الغاز بالروبل.

وأضافت المجموعة "اعتبارا من اليوم، أكدت شركة غازبروم إكسبورت والسلطات الفيدرالية الروسية ذات الصلة أن إصدار الفواتير والدفع سيستمران باليورو"، وهي العملة المحددة في عقود الإمداد، وبعدها "يقوم عميل في بورصة موسكو بتحويل المبالغ إلى الروبل في غضون 48 ساعة من دون أي تدخل من المصرف المركزي الروسي".

وتابعت قائلة: "وأخيرا إذا حصل أي تأخير أو عجز تقني حال دون استكمال التحويل في الوقت المحدد، لن يكون هناك أي تأثير على إمدادات الغاز".

وأشارت إلى أنه "يفترض أن يكون التدبير الجديد محايدا من حيث الكلفة والمخاطر ولا يتعارض مع العقوبات الحالية".

وقبل إعلان "إيني"، قالت المفوضية الأوروبية إن أي إجراء يتجاوز الدفع بالعملة المنصوص عليها في العقود هو انتهاك للعقوبات.

ولم يصدر على الفور رد فعل من الحكومة الإيطالية.

المصدر: أ ف ب