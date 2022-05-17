 
مباشر

شركة "إيني" الإيطالية تعلن فتح حسابات باليورو والروبل لدفع ثمن الغاز الروسي

مال وأعمال

شركة
RT
شركة "إيني" الإيطالية تمتثل لطلب روسيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t1gh

أعلنت شركة "إيني" الإيطالية للطاقة أنها قررت فتح حساب باليورو وآخر بالروبل لدى مصرف "غازبروم بنك" لتسديد مدفوعاتها لقاء إمدادات الغاز الروسي المستحقة، وذلك امتثالا لطلب موسكو.

وأفادت الشركة العملاقة في بيان أن "واجب التسديد لا يمكن القيام به من خلال تحويل باليورو والآلية الجديدة تفترض ألا تكون تتعارض مع العقوبات التي فرضتها المفوضية الأوروبية على موسكو".

إقرأ المزيد
الروبل الروسي يسجل مستويات هي الأولى منذ 2020
الروبل الروسي يسجل مستويات هي الأولى منذ 2020

وطالبت موسكو العملاء من "دول غير صديقة" بينها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بدفع ثمن الغاز بالروبل.

وأضافت المجموعة "اعتبارا من اليوم، أكدت شركة غازبروم إكسبورت والسلطات الفيدرالية الروسية ذات الصلة أن إصدار الفواتير والدفع سيستمران باليورو"، وهي العملة المحددة في عقود الإمداد، وبعدها "يقوم عميل في بورصة موسكو بتحويل المبالغ إلى الروبل في غضون 48 ساعة من دون أي تدخل من المصرف المركزي الروسي".

وتابعت قائلة: "وأخيرا إذا حصل أي تأخير أو عجز تقني حال دون استكمال التحويل في الوقت المحدد، لن يكون هناك أي تأثير على إمدادات الغاز".

وأشارت إلى أنه "يفترض أن يكون التدبير الجديد محايدا من حيث الكلفة والمخاطر ولا يتعارض مع العقوبات الحالية".

وقبل إعلان "إيني"، قالت المفوضية الأوروبية إن أي إجراء يتجاوز الدفع بالعملة المنصوص عليها في العقود هو انتهاك للعقوبات.

ولم يصدر على الفور رد فعل من الحكومة الإيطالية.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا