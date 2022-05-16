تراجع أسعار النفط مع تراجع النشاط الاقتصادي في الصين

انخفضت أسعار النفط، اليوم الاثنين، في ظل مؤشرات على تراجع حاد في النشاط الاقتصادي في الصين بسبب إجراءات الحجر الصحي التي أدخلت في البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا.

ووفقا لبيانات موقع "بلومبرغ"، فقد انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط"، بحلول الساعة 09:35 بتوقيت موسكو، بنسبة 1.10% إلى 109.28 دولار للبرميل.

فيما تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.42% إلى 109.97 دولار للبرميل.

ووفقا لبيانات صينية صدرت اليوم، فقد تراجع الإنتاج الصناعي في الصين في أبريل الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ مارس 2020، كذلك تم تسجيل تراجع في مبيعات التجزئة بوتيرة هي الأعلى منذ الشهر نفسه (مارس 2020).

وتعد الصين أكبر مستورد للنفط في العالم، وتشير الإحصاءات الاقتصادية الضعيفة إلى احتمال انخفاض استهلاك الطاقة في البلاد.

المصدر: إنترفاكس + بلومبرغ