مصر الأولى للاستثمار الأجنبي في إفريقيا للعام الخامس على التوالي

أوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، أن مصر ظلت بمقدمة الدول الأفريقية المتلقية للاستثمار الأجنبي المباشر، للعام الخامس على التوالي في 2020-2021.

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وأشار تقرير الوزارة إلى أنه بالرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، فإن مصر ظلت في مقدمة الدول المتلقية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا للعام الخامس على التوالي في 2020-2021، حيث بلغت هذه الاستثمارات 5.9 مليار دولار، وهو ما يمثل 53% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجه إلى شمال إفريقيا.

هذا وكشف التقرير أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر زاد في الربع الأول من عام 2020-2021 بنسبة 4%، مع زيادة الاستثمار الداخلي في القطاعات غير البترولية بنسبة 28%، بما في ذلك الصناعة والخدمات المالية والبناء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لافتا إلى أن المملكة المتحدة تمثل 34% من إجمالي هذا الاستثمار الأجنبي المباشر، تليها الولايات المتحدة.

المصدر: "اليوم السابع"