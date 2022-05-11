المركزي الإيراني: احتياطي النقد الأجنبي عند أعلى مستوى في تاريخه

أكد محافظ البنك المركزي الإيراني علي صالح آبادي أن احتياطي النقد الأجنبي سجل أعلى مستوى في تاريخ البنك.

وقال في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، إن "إلغاء التسعيرة الرسمية لصرف الدولار الأمريكي بواقع 42 ألف ريال، سيحد من حجم الواردات، وأن الاستمرار بتطبيقها كان سيزيد من حجم الصادرات والواردات والتهريب".

وأضاف: "الأزمة الأوكرانية زادت من أسعار السلع الأساسية في العالم، وبعض الدول قامت بتصفير التعرفيات الجمركية، وإذا ما تم الاستمرار بدفع وتغطية السلع الأساسية بسعر الصرف 42 ألف ريال بجانب التصفير، فان ذلك سيدفع نحو زيادة التوريد وتهريب السلع من إيران إلى باقي الدول كما أنه يوجه ضربة للإنتاج المحلي".

وأكد السؤول الإيراني على "توفير 8.3 مليار دولار من العملة الأجنبية لتغطية واردات السلع الأساسية إلى البلاد منذ بداية السنة المالية الجارية في 21 مارس 2022".

المصدر: RT + "فارس نيوز"