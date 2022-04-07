وكالة: الإفراج عن سبعة مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا"، بأنه تم تحديد الإطار اللازم لرفع الانسداد عن جزء كبير من موارد النقد الأجنبي الإيرانية المحجوزة في بعض الدول، بحسب مراسلنا في طهران.

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وأوضحت أنه بناء على الاتفاقات الحاصلة مع بعض الدول التي كانت طرفا في التعملات مع ايران، تم تحديد الإطار اللازم لرفع الانسداد عن جزء كبير من موارد النقد الأجنبي الايرانية المحجوزة في هذه البلدان.



وأشارت الوكالة، بحسب مراسلنا، إلى أن "سبعة مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة سيتم تحويلها إلى حسابات إيران عن طريق التحويل المصرفي بحسب الاتفاقية الموقعة".



وأوضحت أن "الإطار المعتمد لرفع الحصار عن هذه الاموال مشابه للإطار المتفق عليه مع بريطانيا، حيث تم بموجبه انتقال نحو 470 مليون يورو الى حسابات إيران"، مشيرة إلى أن "مبلغ السبعة مليارات دولار ستحول إلى حسابات إيران، ويعتبر مؤشرا على تخفيض القيود المصرفية على إيران بصورة تدريجية".

المصدر: "إيرنا"