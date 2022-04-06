"إيرنا": الإعلان عن اتفاق للإفراج عن جزء كبير من الأموال الإيرانية المجمدة

أعلن مصدر مطلع لوكالة الأنباء الإيرانية"إيرنا" أنه تم التوصل إلى اتفاقا للإفراج عن جزء كبير من الأموال الإيرانية المجمد.

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ونقلت "إيرنا" عن المصدر قوله: "سيتم الإفراج عن جزء كبير من لأصول الإيرانية المجمدة بعد التوصل الی اتفاق جدید..والاتفاق الأخير للإفراج عن هذه الأموال مستقل عن الاتفاق النووي".

وبحسب "إيرنا"، كشف بعض النشطاء الإعلاميين عن الإفراج عن جزء كبير من الأموال المجمدة، وهي عدة أضعاف المبلغ الذي تم استلامه مؤخرا بعد الاتفاق بين إيران وبريطانيا.

وأشارت "إيرنا" إلى أن "الاتفاق الجديد للافراج عن الاموال الايرانية المجمدة مستقل عن الاتفاق حول خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) وهو الثاني من نوعه خلال الاسابيع الاخيرة".

المصدر: "إيرنا"