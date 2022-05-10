 
مباشر

بعد شراء 44 طنا من الذهب.. مصر تصدر بيانا توضيحيا

مال وأعمال

بعد شراء 44 طنا من الذهب.. مصر تصدر بيانا توضيحيا
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/szlc

استعرض مركز معلومات مجلس الوزراء المصري، التقرير الصادر عن مجلس الذهب العالمي لعام 2022، بقيام البنك المركزي المصري بشراء 44 طنا من الذهب خلال شهر فبراير الماضي.

إقرأ المزيد
خبير اقتصادي يكشف مخاطر كبيرة بعد شراء مصر أطنان من الذهب
خبير اقتصادي يكشف مخاطر كبيرة بعد شراء مصر أطنان من الذهب

وأوضح المركز أن هذه العملية جعلت البنك المركزي يصنف كأكبر مشتر للمعدن الأصفر بين البنوك المركزية العالمية خلال الربع الأول من 2022.

وأوضح أنه ارتفع حجم الذهب لدى البنك المركزي المصرى، بمعدل 54% ليصل إلى 125 طن بنهاية فبراير، أو ما يعادل 17% من إجمالي الاحتياطيات المصرية، والتي تعد الأعلى بين دول المنطقة.

ويضم تصنيف مجلس الذهب العالمي أكبر 100 دولة ومؤسسة حائزة للذهب، منها: صندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي. كما أشار التقرير إلى أن مصر تعمل على زيادة إنتاج الذهب المحلي على المدى الطويل عبر منجم السكري وغيره.

المصدر: اليوم السابع

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا