افتتاح التداول في بورصة هونغ كونغ بتراجع مؤشر Hang Seng بنسبة 3.5٪

تم افتتاح التداول في بورصة هونغ كونغ اليوم بتراجع كبير في الأسعار بعد التراجع في السوق الأمريكية. وانخفض مؤشر هانغ سنغ بمقدار 701 نقطة (3.51٪).

ونتيجة لذلك، انخفض مؤشر "الأسهم الزرقاء" (المتميزة) إلى ما دون العلامة المهمة من الناحية النفسية للمستثمرين، والبالغة 20 ألف نقطة - إلى قيمة 19300. وشملت الديناميات السلبية كامل طيف الأسهم.

ويتكبد أصحاب الأصول المتعلقة بتعدين الذهب، والنقل البحري، والتكنولوجيا المتقدمة، والقمار في ماكاو، خسائر جسيمة.

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وتراجعت قيمة الأوراق المالية لشركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة Alibaba بنسبة 6.6٪ ، في حين ساء موقع مصنع Greatwall Motor للسيارات بنسبة 5٪. وانخفضت رسملة الشركة المصنعة للهواتف الذكية Xiaomi بنسبة 4.9٪.

المصدر: تاس