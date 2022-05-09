قفزة كبيرة في أسعار بعض المنتجات في مصر

قال عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية في مصر حازم المنوفي، إن بعض أصناف المواد الغذائية شهدت ارتفاعات مع بداية الشهر الجاري.

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وأوضح المنوفي، أن أسعار اللبن المعبأ "جهينة" ارتفعت من 18 إلى 20.5 جنيه للتر، و"بخيره" من 8 جنيهات إلى 8.5 جنيه للنصف لتر، وواحد كيلو "بخيره" من 15 جنيها إلى 15.75 جنيه.

وارتفع سعر الجبن المثلثات "بريزيدون" من 18 جنيها إلى 25 جنيها، وارتفعت جبنة مثلثات "طعمه" من 10 جنيها إلى 14 جنيهاً، والجبن الكبايات الحجم الصغير من 28 جنيها إلى 40 جنيهاً، والحجم الأكبر من 43 جنيها إلى 60 جنيهاً.

وأضاف المنوفي أن المشروبات سريعة التحضير شهدت ارتفاعات مثل كيس "التانج" الذي ارتفع من 4 جنيهات إلى 5 جنيهات، وعبوة الصغيرة ارتفعت من 50 قرشاً إلى 75 قرشاً، وكذلك ارتفعت أسعار البن السادة من 17 جنيهاً إلى 20 جنيها، وارتفعت أسعار البن المحوج من 22 جنيهاً إلى 25 جنيها.

المصدر: المصري اليوم