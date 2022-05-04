مصر تسمح بدخول منتجات بدون شهادات "حلال" (صورة)

أصدرت هيئة سلامة الغذاء في مصر تعليمات للمنافذ الجمركية بخصوص شهادات "حلال" التي يتم تقديمها مع المنتجات الغذائية.

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ونص البيان بأن يتم السماح بدخول واردات الحليب ومنتجات الألبان غير المصحوبة بشهادات حلال إلى مصر حتى 1 أكتوبر 2022.

وكشف متعاملون في السوق المحلية، احتمالية ارتفاع أسعار منتجات الألبان من الجبنة والألبان المعلبة والزبادي، مرة أخرى في السوق المصرية بعد عيد الفطر، بسبب ارتفاع أسعار الألبان الطازجة.

وقال عادل غباشي، رئيس شعبة الألبان في غرفة الإسكندرية التجارية، إن الشركات الكبرى العاملة في مصر تعتمد على استيراد الألبان من المعامل لصناعة منتجاتها بشكل يومي.

وأشار لارتفاع أسعار الألبان 500 جنيه للطن في رمضان، ليصعد من مستوى 6500 جنيه لـ7000 جنيه.

وذكر أن الشركات شبه متوقفة عن شراء الألبان خلال عيد الفطر بسبب موسم الاعتماد على الأسماك المالحة في أكلات الشعب المصري، بينما ستعود للعمل بشكل طبيعي وشراء المنتجات المعتادة.

المصدر: القاهرة 24