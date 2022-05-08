رقم خيالي رغم تراجعه.. الصين تكشف عن حجم احتياطياتها من النقد الأجنبي

ذكرت شبكة تلفزيون الصين أن بيانات من إدارة الدولة للنقد الأجنبي، أظهرت أن احتياطيات النقد الأجنبي الصينية بلغت 3.1197 تريليون دولار حتى نهاية أبريل، بانخفاض 68.3 مليار عن مارس.

وقال نائب رئيس الإدارة وانغ تشون ينغ: "استمرت الصين في تسجيل تدفقات صافية لرأس المال من الخارج في أبريل الماضي، وحافظ العرض والطلب في سوق الصرف الأجنبي المحلي على توازنه".

وأضاف، أن "سبب تراجع احتياطيات النقد الأجنبي، يعود إلى التأثير المشترك للارتفاع في مؤشر الدولار والانخفاض الحاد في أسعار الأصول المالية على مستوى العالم، بسبب عوامل منها كورونا والأوضاع الجيوسياسية وتوقعات السياسة النقدية في الاقتصادات الكبرى".

ونوه إلى "تزايد عدم اليقين والتقلبات المتزايدة في السوق المالي العالمي"، مضيفا أن "المرونة الاقتصادية القوية للصين وإمكاناتها، فضلا عن جهودها لمكافحة الوباء بالتزامن مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لن يتغير، مما سيساعد على استقرار احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد".

من جهته، أعلن البنك المركزي الصيني في وقت سابق، أنه "سيخفض نسبة متطلبات الاحتياطي للودائع بالعملات الأجنبية بنقطة مئوية واحدة ابتداء من 15 مايو الجاري، والتي تهدف إلى تعزيز إدارة العملات الأجنبية في المؤسسات المالية".

المصدر: "سبوتنيك"